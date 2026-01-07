Un accidente de tránsito ocurrido la noche del lunes 5 de enero alteró la tranquilidad del sector La Tierra Prometida, en la provincia de Ica, luego de que una mototaxi perdiera el control y embistiera a una transeúnte, provocando además heridas de gravedad a una pasajera.

Siniestro vial

El vehículo menor era conducido por Luis Miguel Carrasco Bernales (38), quien se desplazaba por la zona cuando impactó contra Elvira Lizeth Torvisco Enciso (52), quien intentaba cruzar la vía para dirigirse al automóvil de su hijo, estacionado a pocos metros.

Testigos indicaron que el conductor habría maniobrado bruscamente para evitar colisionar con un auto detenido, lo que ocasionó que la unidad, una mototaxi Bajaj de placa 9255-6Y, terminara volcada sobre la calzada. En el interior viajaba Wendy Acho Salinas (27), quien resultó con lesiones de consideración.

Personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), acudió al lugar para brindar auxilio y trasladó a los heridos al Hospital Regional de Ica. El parte médico señala que Torvisco Enciso sufrió golpes múltiples y una herida en la cabeza; el conductor presentó contusiones y una lesión en el cuello; mientras que la pasajera fue diagnosticada con una fractura expuesta en la pierna derecha, quedando hospitalizada.

Tras el accidente, agentes policiales intervinieron al conductor, quien permanece detenido por presuntas lesiones culposas. El Ministerio Público, a través de la fiscal de turno Fiorella Aguilar Hernández, asumió la investigación para determinar responsabilidades.

