La ciudadana extranjera María Leonor Briceño Diaz (39), denunció públicamente haber sido cesada de sus labores aparentemente por el motivo de su embarazo, situación que ella ha calificado como una “vulneración a los derechos laborales”

La mujer, quien tiene cinco meses de gestación, declaró que el contrató es hasta el 31 de mayo, sin embargo, personal del fundo exportador frutícola del sur del Grupo Athos, le indicó que la temporada había sido finalizada, además que no le podían dar licencia por maternidad, por no tratarse de una trabajadora antigua.

Despido arbitrario

“Me siento desesperada porque era mi única fuente de ingreso económico, el lunes fui a trabajar y me dijeron que la temporada había finalizado, les indique que me pasen a otra área con tal de tener un trabajo, pero no quisieron, es un abuso que cometen, por estar embarazada me discriminan”, manifestó.

Leonor Briceño se desempeñaba como operaria de planta. Precisó que la empresa no respeta sus derechos laborales, ya que desde que dio a conocer a su superior que estaba embarazada, la despidieron, recontrataron y volvieron a despedir sin una razón justificable. Dijo ser madre soltera y vela por sus menores hijos.