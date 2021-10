Ica: No habrá procesión del Señor del Luren por segundo año consecutivo.

Francisco Chacón Sánchez, párroco de la Parroquia Santiago de Luren, anunció que el Señor de Luren no recorrerá las calles de Ica por segundo año consecutivo debido a la pandemia por el COVID-19. En ese sentido, informó que los fieles y devotos a diferencia del 2020, podrán visitar y venerar la sagrada imagen de manera presencial en su santuario, cumpliendo los estrictos protocolos ante el coronavirus.

Igualmente informó que las tradicionales novenas se inician hoy jueves 7 a las 7:30 p. m. y culmina el viernes 15. La primera novena estará a cargo del Centro Social Ica, Gremio de Abastecedores y la Hermandad Femenina del Señor de Luren.

El domingo 17 al mediodía se realiza la misa de fiesta en honor al santo patrón de los iqueños, que será oficiada por el monseñor Héctor Eduardo Vera Colona, obispo de Ica.

“Este año no vamos a tener las celebraciones como años anteriores, la imagen no va a bajar y no saldrá en procesión”, dijo Chacón Sánchez.

Agregó que las misas serán transmitidas por la página de Facebook de la Parroquia Santiago de Luren y el aforo del santuario es de solo 150 personas debido a la pandemia.

“Invocamos a los feligreses que nos acompañe virtualmente porque va a ser difícil que toda la cantidad que solía venir pueda ingresar al santuario”.

“Vacúnense y ponga el hombro porque la vacuna anticovid no permite estar protegidos. Nosotros somos los primeros responsables de nuestra salud e integridad”, manifestó.