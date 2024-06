Un ciudadano denunció el robo de su vehículo cuando se encontraba estacionado en la vía pública en el sector de pasaje Bueno Aires, en el distrito de Subtanjalla. Sospecha de un sujeto, quien quería comprar el vehículo, pero al tener una respuesta negativa, habría optado por hurtarlo.

Denuncia policial

El delito se registró el pasado 2 de junio del 2024. El denunciante Florindo Elías Vega de 32 años acusa a Abel Márquez Martínez (39), por el presunto delito de hurto de vehículo, y ante la policía indicó que su camioneta marca Ford, con número en la placa NGO-003, color gris, fue robada cuando estaba en el exterior de su vivienda.

En la denuncia se detalla que Márquez Martínez constantemente le indicaba que quería comprarle su vehículo insistentemente, pero el denunciante le respondió que no deseaba vender su vehículo, ya que carecía de batería y los neumáticos estaban desinflados. Además, la unidad al ser traída desde Argentina no tenía la placa y documentación para transitar por vías peruanas.

Especifica que un día el interesado en la compra fue con un sujeto en una motocicleta y abrieron la camioneta evidenciándola por dentro y fuera y luego retirándose del lugar. El 2 de junio el denunciante recibe una llamada telefónica de su suegro, indicándole que la camioneta fue hurtada, y en la cámara de seguridad de la zona se observa a unos hombres, motivo por el cual sospecha y denuncia a Fernando Abel Márquez Martínez (39).

“El señor Márquez Martínez estaba muy interesado por el vehículo y llamaba constantemente. No queríamos aún hacer la operación, vino un día que no estuve yo y habló con mi suegro, llegó en una moto con un tipo y al día siguiente se robaron la camioneta. Es una Ranger y era de Argentina y por eso demoraba el trámite y como era de otro país no podía ser movilizada y estaba sin batería y le faltaba un par de cosas, eso sabía el señor y al otro día se perdió la camioneta”, declaró Elías Vega.

