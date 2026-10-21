Ante el riesgo de interrupciones eléctricas ocasionadas por lluvias intensas e inundaciones asociadas al Fenómeno El Niño, Osinergmin desplegó el primer operativo “Salud con Energía ante el FEN 2026-2027” en 7 hospitales ubicados en Ica, Lambayeque, Piura, Tumbes y La Libertad.

Orientación técnica

La intervención busca fortalecer la preparación de los establecimientos de salud para mantener operativos sus equipos médicos y áreas críticas si se produce un corte de energía. Los especialistas de Osinergmin brindaron orientación técnica sobre la seguridad de las instalaciones eléctricas, el funcionamiento de los sistemas de respaldo y los protocolos de actuación ante posibles emergencias. En Ica, especialistas brindaron orientación técnica en el Hospital Augusto Hernández Mendoza y el Hospital Regional.

“En coordinación con el sector Salud, acudimos a siete hospitales para orientar técnicamente a sus responsables sobre la seguridad de las instalaciones eléctricas y las condiciones de los sistemas de respaldo de energía”, señaló el vocero de Osinergmin en Ica, Ing. Juan Carlos Seminario.

Durante las visitas también se abordaron aspectos relacionados con la operatividad de los grupos electrógenos, la disponibilidad de combustible para su funcionamiento y las condiciones de seguridad para su almacenamiento. Asimismo, se promovió la revisión de los mecanismos de coordinación con las empresas eléctricas para facilitar una respuesta oportuna ante una eventual interrupción.

Osinergmin precisó que esta primera intervención priorizó cinco regiones por su exposición a los posibles efectos del Fenómeno El Niño. El operativo continuará en otras zonas del país como parte de la estrategia preventiva del organismo para contribuir a que los servicios energéticos se brinden en condiciones de seguridad y continuidad.

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