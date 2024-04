Una protesta se realizó en los exteriores de la Dirección Regional de Educación de Ica, donde decenas de padres de familia, reclamaron la contratación de un auxiliar y psicólogo, en el colegio Ricardo Palma, en el distrito de Tate, indicando que los casos de violencia escolar en la mencionada sede escolar aún continúan.

Necesidad en la sede educativa

“se ha presentado múltiples documentos, pero la respuesta siempre es la misma, que no hay presupuesto para contratar personal, falta auxiliar, personal de limpieza, psicólogo, ya son varios años con la falta de personal, no es justo que los niños estén a su suerte”, declaró la madre de familia Yobeth Pacheco.

Asimismo, Lizbeth Ortiz, madre de un menor de 15 años, quien, por un presunto caso de violencia escolar en el mencionado centro educativo, posteriormente falleció en octubre del 2023, indicó que hasta la fecha no encuentra justicia por la muerte de su ser querido, “mi hijo falleció en el colegio y mis otros niños siguen estudiando, queremos auxiliar, todos los Papás estamos preocupados. Ya son 6 meses que mi niño partió al cielo, como Mamá me duele y mi caso quedó en nada, tengo el temor que le hagan lo mismo a mis otros hijos. No es justo que no tengamos un auxiliar, no nos hacen caso, solo se acuerdan de Barrio Chino, que están esperando que ocurra otra muerte”, enfatizó.

Los padres de familia señalan que han tomado conocimiento de otro presunto caso de violencia escolar física hacia un menor, a quien malos compañeros le habrían fracturado el brazo. Asimismo, detallaron que el 16 de marzo del 2024, presentaron otro memorial a la Dirección Regional de Educación de Ica, sin encontrar una solución.

“Nos hicieron llegar un Oficio Múltiple para todos los colegios, nos hace falta auxiliar, secretaria, tenemos buena infraestructura, pero no tenemos personal, nuestros hijos no están seguros en la escuela. La DRE Ica, solos nos señala que va a gestionar para contratar auxiliar, esto mediante un convenio con una empresa privada, la realidad es que en nuestro pais no hay presupuesto para la educación, así como nosotros varios colegios vienen a pedir”, indicó Yulissa Oncebay, presidente de la Apafa de la I.E. Ricardo Palma, quien precisó hasta 400 escolares estudian en el mencionado plantel educativo.

