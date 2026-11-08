A una semana del fallecimiento de Carlos Leonardo Ramos Valencia, de 23 años, su pareja y madre de su pequeño hijo, Fabiana Renee Paredes Lagos (22), rompió su silencio para contar cómo afronta la familia la pérdida y las interrogantes que todavía rodean el accidente ocurrido en la Hacienda San Juan.

Investigan muerte de joven

Mientras continúa el proceso de investigación, la joven pide justicia y recuerda que su hijo de apenas tres años sigue preguntando por su padre y esperando que regrese a casa.

Sobre las circunstancias del accidente, Fabiana contó que, cuando llegó al establecimiento la noche del sábado 31 de octubre, le informaron que Carlos trasladaba una parrilla junto a un compañero y habría pisado mal, cayendo a un pozo que, según le indicaron, estaba cubierto con una plancha de triplay. Durante una reciente visita a la hacienda, la familia pudo conocer las dimensiones de la estructura, que tendría entre 25 y 30 metros de profundidad.

Sin embargo, uno de los aspectos que más inquietud genera en la familia es el tiempo que habría transcurrido antes de recibir auxilio. Fabiana indicó que la caída habría ocurrido entre las 3:00 y 3:30 de la tarde, mientras que los bomberos habrían llegado aproximadamente entre las 4:00 y 4:20 de la tarde “Nos ponemos a pensar, ¿los bomberos demoraron en llegar una hora? Son muchas preguntas que tenemos”, manifestó.

También cuestionó las diferentes versiones que recibió sobre las condiciones en las que Carlos fue retirado del pozo y el momento en que se confirmó su fallecimiento. Según relató, la ficha de la Fiscalía consignaría las 5:50 de la tarde como hora del deceso, mientras que a la familia le habrían indicado que salió sin vida. “No sabemos si Carlos salió de ese pozo vivo o si de ese pozo salió muerto, si murió en la ambulancia o si murió en el pozo”, expresó, al solicitar que se esclarezcan estas circunstancias.

En cuanto al proceso legal, la joven señaló que todavía esperan recibir el contrato laboral de Carlos, cuya entrega ya solicitaron nuevamente. Aseguró que el joven trabajaba formalmente en la hacienda y que llevaba aproximadamente entre mes y medio y dos meses laborando. Asimismo, indicó que durante la reciente visita pudieron observar que el pozo ya había sido cubierto y conocer su profundidad, mientras continúan reuniendo información para las investigaciones.

Respecto al apoyo recibido por parte del establecimiento, Fabiana manifestó que, hasta el momento, únicamente se habrían cubierto los gastos del sepelio y el nicho de su pareja. Señaló que no ha recibido otro tipo de asistencia para ella ni para su pequeño hijo, por lo que, luego de una semana de descanso laboral, tendrá que reincorporarse a sus actividades para continuar sosteniendo el hogar. “Yo tengo que volver a trabajar porque, hasta que todo se aclarezca, tengo que seguir trabajando por mi hijo”, afirmó.

La ausencia de Carlos también ha complicado la situación familiar, pues, según contó Fabiana, él era quien se encargaba durante las noches del cuidado de su padre, Carlos Adolfo Ramos Cabrera (47), quien permanece postrado en cama. Además, apoyaba a su madre y a su abuela, quien padece diabetes y tiene problemas de visión. Ahora, sus familiares deben buscar quién pueda asumir las atenciones que él realizaba diariamente.

Pero uno de los momentos más difíciles para Fabiana ocurre cuando su pequeño pregunta por su padre. Al principio le decía que Carlos estaba trabajando, pero ahora ha comenzado a responderle que su papá está en su corazón. “Cuando me pregunta por su papá en la casa, yo tengo que respirar, ser fuerte, abrazarlo”, relató la joven, quien intenta encontrar la manera de explicarle una ausencia que todavía no logra comprender.

El niño conserva los recuerdos de las actividades que compartía con su padre, como jugar fútbol, pasear en su motocicleta y armar figuras de Lego. Fabiana contó que incluso le ha dicho que su papá lo está esperando en el parque al que solían acudir juntos. “Anoche se quedó preguntando por su papá toda la noche y hay cosas que yo solamente puedo abrazarlo y esperar a que termine”, expresó conmovida.

Ante esta situación, la joven también solicitó apoyo psicológico especializado para su hijo y los demás integrantes de la familia, quienes atraviesan un proceso difícil tras la pérdida. Indicó que ha buscado atención profesional, pero le han señalado que el pequeño necesita acompañamiento especializado debido al vínculo cercano que mantenía con su padre. “Yo pido apoyo psicológico para mi hijo, para su mamá, para sus hermanas, para su papá y para su abuela”, manifestó.

Cabe recordar que, tras el accidente, la Sunafil realizó una inspección en la Hacienda San Juan y reportó la ausencia de barandas de protección y tapas resistentes en las aberturas de los pozos, por lo que dispuso la paralización parcial de actividades y el cierre temporal de determinadas áreas.

Finalmente, Fabiana pidió que el caso no quede en el olvido y que las investigaciones se desarrollen con transparencia para esclarecer las circunstancias de la muerte del joven. “Carlos no fue a morir, él merecía volver a casa con mi hijo y él merecía volver a casa con su madre y su padre”, expresó. A una semana de la tragedia, su principal preocupación sigue siendo su pequeño, quien todavía espera volver a compartir momentos con su papá.

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