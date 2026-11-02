“Pedimos justicia por él, era un joven que apoyaba mucho a su familia”. Con estas palabras, los familiares de Carlos Leonardo Ramos Valencia, de 23 años, expresaron su dolor e indignación tras su fallecimiento en el Hotel Hacienda San Juan, en el distrito de San Juan Bautista. El joven perdió la vida luego de caer a un profundo pozo de hasta 30 metros mientras realizaba labores en el establecimiento, dejando en la orfandad a su hijo de apenas tres años y a una familia que dependía en gran parte de sus ingresos.

Exigen justicia

El accidente ocurrió el sábado 31 de octubre, alrededor de las 3:15 p.m, cuando según información preliminar, Carlos acondicionaba un espacio de comidas para un evento infantil por Halloween Criollo y cayó mientras manipulaba una parrilla colocada sobre unos tablones que cubrían la abertura del pozo.

Durante el rescate, registrado en video, se escucha a Carlos pedir ayuda y expresar que no podía respirar ni sentía sus pies. Los bomberos de la Compañía Salvadora Ica N.° 22 le proporcionaron agua, lentes y oxígeno mediante una manguera mientras intentaban auxiliarlo.

La mañana del domingo 1 de noviembre, sus familiares declararon al medio local La Verdad de Ica Noticias, en los exteriores de la Morgue Central de Ica. Jacqueline Chunga Carrillo, tía y madrina del joven, cuestionó que los responsables del hotel no se comunicaron con ellos hasta esa hora. “Ni siquiera han dado el pésame”, manifestó. Añadió que se enteraron del accidente mediante publicaciones en Facebook y que recién alrededor de las 6:00 de la tarde conocieron el fallecimiento.

La mujer también cuestionó que, según lo que conoció la familia, otras personas habrían solicitado la presencia de los bomberos y no el personal del establecimiento. “No han ayudado a mi sobrino como debe ser, han esperado que pase algo mayor”, reclamó. Asimismo, pidió investigar por qué no se habría requerido inmediatamente el auxilio especializado, considerando que Carlos todavía estaba con vida. “Me duele todo el cuerpo, no me puedo mover”, gritó el joven aún con signos vitales.

Por su parte, Sara Rodríguez, enfermera que cuidaba al padre del joven desde hacía seis años, lo describió como un trabajador que se esforzaba por mantener a su familia. Explicó que Carlos laboraba en el área de cocina, principalmente preparando alimentos fríos, pero que por las actividades del fin de semana fue asignado como apoyo a la cocina criolla.

Rodríguez contó que Carlos llegaba cansado por las extensas jornadas laborales, pero aun así apoyaba en el cuidado de su padre, además de sostener económicamente a su madre, abuela y pequeño hijo de tres años. Por su parte, Lucy Palacios cuestionó que presuntamente se negara su vínculo laboral con el hotel y aseguró que la familia conserva prendas de su uniforme.

El cuerpo permaneció en la Hacienda San Juan hasta pasadas las 9:00 de la noche del sábado, cuando el fiscal Marco Osorio Ayala participó en las diligencias y dispuso el levantamiento del cadáver. Posteriormente, fue retirado de la Morgue Central de Ica pasado el mediodía y sus restos vienen siendo velados en un local ubicado frente a la plazuela principal de Cachiche.

Por su parte, Sunafil, informó que emitió una orden de inspección para investigar el accidente de trabajo que terminó con la vida de Carlos Leonardo Ramos Valencia, tras caer al pozo. La entidad busca esclarecer las causas del hecho y determinar las posibles responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo.

En tanto, Hacienda San Juan emitió un comunicado donde confirmaron que el joven era un compañero de trabajo y expresó las condolencias a la familia.

“Manifestamos nuestra plena disposición a colaborar con las autoridades competentes y proporcionar la información necesaria para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido. Por respeto a la privacidad de su familia y al proceso de investigación, mantendremos en reserva la información personal y médica, sin adelantar conclusiones sobre las causas y circunstancias del fallecimiento”, añadieron.

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