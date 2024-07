Pese a la alta desaprobación del Poder Legislativo, el congresista de la República por la región Ica, Jorge Marticorena, no descartó ser un candidato a la relección congresal, dijo que la población lo respalda.

Controversial declaración

“Es una situación que lo dejó a los hermanos iqueños, muchos me han pedido que continúe, me agradaría para seguir trabajando, porque trabajo de manera transparente, honesta, todas mis gestiones en apoyo al GORE Ica, municipios son transparentes, he apoyado con proyectos de inversión, jamás mi persona ni mi despacho ha pedido algo a alguna autoridad. Estoy visitando Nasca, Marcona y la población me dice congresista siga usted, mi deber es con la población, si esto es así, decidirán si es que voy a la reelección”, declaró.

Cabe señalar que según la última encuesta nacional urbano-rural del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el legislativo sigue por los suelos en la evaluación de la ciudadanía; apenas un 4 % de los peruanos lo aprueba, mientras que un 94 % desaprueba al Congreso. El estudio consultó a la población del lunes 1 al viernes 5 de julio y tiene márgenes de error de 2,8 puntos encima y debajo de cada resultado en su proyección de la realidad nacional.

