El catedrático de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, Alberto Pachas, acusó al congresista Jorge Marticorena Mendoza de buscar imponer decanos al rector interino Jorge Moreno.

Días atrás, lo señalaron de querer imponer decanos al nuevo rector. Es una afirmación que yo rechazo categóricamente, porque jamás a sido mi estilo, jamás durante mi época como estudiante, como dirigente de profesores, como autoridad, jamás he utilizado algún tipo de mecanismo para influenciar y designen a tal persona.

Si ha tenido una reunión con el rector. Producto de esas conversaciones que he tenido, él ha estado en el Ministerio de Economía con el ministro, pero jamás le he señalado que coloque a fulano de tal. Yo tengo bien claro que el doctor Moreno ha sido designado rector de acuerdo al informe que Sunedu a referido por ser el profesor de mayor antigüedad. En razón a eso y me he acercado a hablar con él.

Le ha sugerido algo con respecto a los decanos. No. Lo que le he señalado que tenga mucho cuidado que no incurra en el tema como ha incurrido la doctora (Ana María) Kuroki. La doctora Kuroki ha designado de acuerdo al informe que tengo, ha designado a los decanos sin necesidad de tomar en cuenta la antigüedad, sino simplemente como a título personal. Hay varios que han sido cuestionados.

A dedo como se dice. A dedo prácticamente. No ha medido ni ley ni por antigüedad, sino a criterio yo me imagino criterio personal porque ella es la rectora. En el caso del doctor Moreno, de acuerdo a lo que señala Sunedu, él ha sido designado como el profesor de mayor antigüedad y por lo tanto, la única forma que podría utilizar de acuerdo a ley, es la antigüedad de cada facultad sea quien sea.

Entonces está de acuerdo se designen nuevos decanos. Si lo cree conveniente. Yo recién me estoy informando de la situación de la universidad, veo que hay un atraso académico, veo alumnos sin matricularse, veo que los títulos están postergados de varios meses. Entonces el doctor Moreno si tiene la intención de impulsar eso, me imagino que la decisión irá por ese lado. Él no puede caer en señalar y colocar por dedo, es la sugerencia.

