Ante el riesgo de nuevas , el ingeniero ambiental Ricardo Rosas, presidente de la Comisión de Asuntos Ambientales del Colegio de Ingenieros del Perú, advirtió que Ica necesita actualizar el diagnóstico y el mapa de puntos críticos para identificar los

Zonas vulnerables

El especialista señaló que las emergencias registradas en años anteriores evidenciaron una vulnerabilidad que, a su juicio, todavía no ha sido abordada de manera integral.

Rosas sostuvo que los puntos críticos identificados durante el Fenómeno El Niño de 1997 y 1998 deben volver a evaluarse, pues considera que existen más zonas vulnerables de las que actualmente se han reconocido. Entre los sectores que mencionó figuran La Huega, Chapi, Los Huarangos y El Edén, donde el agua puede acumularse e ingresar a las viviendas incluso cuando no se presentan caudales extraordinarios, debido a las condiciones de los cauces y al crecimiento urbano.

El especialista indicó que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) debe liderar la actualización de esta información, con la participación de las municipalidades y las juntas de usuarios. También cuestionó que el material retirado durante la limpieza de los cauces permanezca acumulado en sus márgenes, y advirtió sobre las construcciones en fajas marginales y la falta de ordenamiento territorial, factores que podrían aumentar la exposición de la población frente a eventuales inundaciones.

Frente a este escenario, Rosas pidió coordinar acciones preventivas entre las autoridades, los colegios profesionales, la academia, el sector privado y la ciudadanía. Además, instó a la población a organizarse mediante juntas vecinales y conocer las rutas de evacuación ante una emergencia.

“Aquí hay una sola palabra: orden”, afirmó, al recalcar que no basta con contar con protocolos y documentos de prevención, sino que es necesario actualizarlos y cumplirlos para reducir los riesgos en la región.

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