Ante el riesgo de nuevas inundaciones por lluvias intensas, el ingeniero ambiental Ricardo Rosas, presidente de la Comisión de Asuntos Ambientales del Colegio de Ingenieros del Perú, advirtió que Ica necesita actualizar el diagnóstico y el mapa de puntos críticos para identificar los sectores expuestos a posibles desbordes y activaciones de quebradas.

Zonas vulnerables

El especialista señaló que las emergencias registradas en años anteriores evidenciaron una vulnerabilidad que, a su juicio, todavía no ha sido abordada de manera integral.

Rosas sostuvo que los puntos críticos identificados durante el Fenómeno El Niño de 1997 y 1998 deben volver a evaluarse, pues considera que existen más zonas vulnerables de las que actualmente se han reconocido. Entre los sectores que mencionó figuran La Huega, Chapi, Los Huarangos y El Edén, donde el agua puede acumularse e ingresar a las viviendas incluso cuando no se presentan caudales extraordinarios, debido a las condiciones de los cauces y al crecimiento urbano.

El especialista indicó que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) debe liderar la actualización de esta información, con la participación de las municipalidades y las juntas de usuarios. También cuestionó que el material retirado durante la limpieza de los cauces permanezca acumulado en sus márgenes, y advirtió sobre las construcciones en fajas marginales y la falta de ordenamiento territorial, factores que podrían aumentar la exposición de la población frente a eventuales inundaciones.

Frente a este escenario, Rosas pidió coordinar acciones preventivas entre las autoridades, los colegios profesionales, la academia, el sector privado y la ciudadanía. Además, instó a la población a organizarse mediante juntas vecinales y conocer las rutas de evacuación ante una emergencia.

“Aquí hay una sola palabra: orden”, afirmó, al recalcar que no basta con contar con protocolos y documentos de prevención, sino que es necesario actualizarlos y cumplirlos para reducir los riesgos en la región.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO