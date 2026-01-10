El Poder Judicial impuso severas penas de cárcel contra los integrantes de una organización criminal dedicada a extorsionar a transportistas y a la microcomercialización de drogas en la provincia de Pisco, región Ica. Las sentencias alcanzan hasta 34 años de prisión efectiva, luego de una investigación que acreditó el uso de explosivos, armas y amenazas contra los choferes.

La organización criminal operaba bajo el liderazgo de Richard Trillo, Eliesser Peña, Alex Bolívar y Diana Arango, quienes enfrentaron cargos por extorsión, tenencia ilegal de armamento y explosivos, además de narcotráfico . El PJ determinó que Trillo reciba la sanción más severa: 34 años, 6 meses y 15 días de reclusión por extorsión agravada en tentativa, posesión ilegal de arma de fuego y comercialización de drogas al menudeo.

Por su parte, Peña y Bolívar obtuvieron condenas idénticas de 25 años, 2 meses y 15 días, aunque el primero por extorsión agravada y manejo de explosivos, mientras el segundo por extorsión y narcotráfico menor. Finalmente, Arango recibió la sentencia más leve del grupo: 6 años de prisión efectiva por microcomercialización de sustancias ilícitas .

¿Cómo operaba la banda?

La investigación fiscal se inició tras la denuncia de dos transportistas de Pisco que reportaron ser víctimas de extorsión.Los delincuentes realizaban reglaje en tiempo real, seguían a las víctimas, tomaban fotografías mientras realizaban sus actividades diarias y les enviaban videos de armas de fuego para intimidarlas.A cambio de no atentar contra sus vidas ni las de sus familiares, exigían el pago de 5 000 soles, bajo la amenaza explícita de ataques con armas y explosivos.

Como resultado de las diligencias, la Policía Nacional detuvo a los cuatro integrantes de la banda en posesión de material explosivo, un revólver, envoltorios de marihuana y el teléfono celular desde el que realizaban llamadas y mensajes extorsivos.Durante el proceso, la Fiscalía incorporó como prueba chats de coordinación criminal, fotografías de las armas incautadas y videos en los que se veía a los sentenciados agrediendo a las víctimas.Peritajes de audio confirmaron que las voces que proferían amenazas en los mensajes enviados por WhatsApp correspondían plenamente a los hoy condenados, lo que reforzó la acusación y permitió obtener las severas penas dictadas por el Poder Judicial.