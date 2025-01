El lunes 20 de enero, el abogado y comunicador Gastón Medina Sotomayor (61) fue asesinado de varios disparos en la puerta de su casa. Un sicario extranjero a bordo de una moto lineal le propinó una ráfaga de balazos directo al cuerpo.

Investigación policial

Ayer el jefe de la Región Policial Ica, Gral. PNP Enrique Fernando Samamé Sánchez, se pronunció sobre la muerte violenta, expresando las condolencias a la familia y señaló que se trabaja con las unidades de criminalística de la PNP.

“Me dirijo después de estos días que paso el evento tan trágico del asesinato de nuestro periodista Gastón Medina Sotomayor, un hecho lamentable penoso y que atenta mucho contra la libertad de expresión y aprovechó para dirigirme a la familia y amigos, para expresarle mi profundo pesar y condolencias, estoy de parte de la familia, estoy con ellos, trabajando arduamente con el Área de investigación criminal e inteligencia para ubicar al presunto sospechoso criminal, el sicario, el gatillero”, declaró.

El alto mando policial, indicó que ya se tiene identificado la placa de la motocicleta usada por el sicario, así como las características de la unidad vehicular. Añadió que la moto lineal no es de propiedad el criminal y al ser consultado sobre la detención de un presunto sospechoso de nacionalidad extranjera, indicó que fue liberado ya que no tenía implicación con el asesinato.

“Con los indicios que tenemos, estamos abriendo nuevas lianas de investigación porque no es tan sencillo ni fácil capturar e identificar un sicario, porque esos sicarios actúan con estrategias avanzadas para poder rehuir de la policía. Estamos cercanos, porque tenemos la placa de la moto, el modelo, el propietario es una persona tercera, quien usó la moto, no es el dueño, pero a través de unas denuncias que han sido impuestas se ha podido identificar el nombre de este ciudadano”, agregó.

Samamé Sánchez acotó que la estrategia policial es reservada, y tras encontrarse fuera del plazo de flagrancia del delito, instó a al Poder Judicial poder brindarles acciones legales, tales como el allanamiento, las detenciones preliminares y otros. Asimismo, sostuvo que Medina Sotomayor no tenía resguardo policial asignado como fue afirmado ante la prensa.

“Una persona salió a declarar y asegurar que el comunicador tenía resguardo policial, pero eso no se ajusta a la verdad, me ha dejado estupefacto el día que lo escuche ayer, con la manera tan precisa que lo dice, yo lo invocó al señor que se remita a las pruebas, No he tenido conocimiento si estaba amenazado”, precisó.

Familia exige justicia

En tanto, el 22 de enero, durante la sepultura de Median Sotomayor, en el cementerio general de Saraja, su cuñado Gimapiero Caico, exigió justicia por la muerte de su ser querido. Pidió a la población acompañarlos en la lucha e indicó que Gastón Medina en su programa daba nombres y pedía garantías.

“Señores, primero queremos agradecer, estamos totalmente agradecidos por ese amor genuino, ese amor natural, que han tenido con Gastón Medina, eso queda en evidencia que ustedes han conocido a la persona, quizás con algún presente con alguna ayuda, las personas que critican quizás conocieron al periodista en su posición, aquí está mi sobrino, quien agradece profundamente ese tiempo que se han dado para compartir con nosotros, agradecemos de corazón, esas palabras, esos mensajes en el que nos dicen que podemos contar con ustedes. Lo único que queremos son dos cosas, la justicia terrenal y la justicia divina”, dijo.

“Pidió que siempre estén pendientes y que nunca se olviden de Gastón Medina, quien luchó por la justicia, quien se opuso a la corrupción. Mi cuñado Gastón Medina en su programa ha dado nombres, ha pedido apoyo, justicia, respaldo, pido por favor que no se callen, que investiguen, voy a confiar en la capacidad de la Policía”, finalizó.

