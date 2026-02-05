El martes 03 de febrero de 2026, en horas de la noche, personal policial de la Comisaría PNP Subtanjalla, como resultado de una rápida y efectiva intervención, logró la detención en flagrancia delictiva de Javier Germán Siguas Pineda (27), por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado con arma de fuego (en grado de tentativa).

Con réplica de arma

La intervención se produjo durante un operativo policial preventivo, cuando el sujeto habría intentado perpetrar un asalto en la casa de apuestas Pentagol, resultando como agraviada una trabajadora del establecimiento, quien fue amenazada durante el hecho.

Durante la acción policial se logró la incautación de una réplica de arma de fuego, tipo pistola, de color negro con detalles azules, sin número de serie visible, la cual habría sido utilizada para amedrentar a la víctima.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente, para las diligencias e investigaciones correspondientes, conforme a ley.

