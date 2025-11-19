Un operativo policial realizado en el distrito de San Andrés, en Pisco, permitió la desarticulación de un presunto grupo criminal identificado como “Los Diablitos de San Andrés”, señalado por la Policía Nacional del Perú como dedicado a la micro comercialización de drogas en la zona.

Réplicas de arma y drogas

La intervención se ejecutó cerca de las 9:40 de la noche, en el marco del denominado Plan Destello. Durante la acción, los agentes retuvieron a dos adolescentes de 15 y 14 años, quienes habrían estado involucrados en una presunta infracción a la ley penal por delitos vinculados a la salud pública.

De acuerdo con el parte policial, durante el registro personal se encontraron dos réplicas de arma de fuego, tres bolsas con cannabis sativa (marihuana), veinte envoltorios que contendrían pasta básica de cocaína (PBC), un teléfono celular y S/ 93 en efectivo. Todo el material fue incautado para continuar con las diligencias correspondientes, mientras los menores quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Las fuentes policiales señalaron que este tipo de intervenciones busca frenar la participación de adolescentes en actividades delictivas, un fenómeno que, según advierten, se ha vuelto cada vez más frecuente en zonas vulnerables.

