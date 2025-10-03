La Policía Nacional del Perú informó de la intervención en flagrancia de tres menores de edad, integrantes de la presunta banda criminal conocida como “Los babys de la villa”. El operativo se realizó alrededor de las 10:45 de la mañana, en la avenida Chinchaysuyo, jurisdicción de la Comisaría PNP Túpac Amaru en Pisco.

Diligencias policiales

Los intervenidos de entre 15 y 16 años, quedaron bajo custodia policial por el presunto delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas. Durante la intervención, los agentes encontraron en su poder 26 bolsitas herméticas con hojas, semillas y tallos secos de cannabis sativa (marihuana), 1117 “ketes” de pasta básica de cocaína (PBC) y 12 bolsitas de clorhidrato de cocaína.

Asimismo, la policía incautó 2 celulares, así como la suma de 202 soles con 70 céntimos en efectivo, presuntamente producto de la venta de estupefacientes. El comisario de la PNP Túpac Amaru, comandante PNP Ricardo Mayorga Cazartelli, informó que la detención fue puesta en conocimiento del Ministerio Público.

Los tres menores fueron trasladados a la unidad especializada del Areincri-Pisco para continuar con las investigaciones correspondientes. La Policía está tras los pasos de identificar a los principales abastecedores a fin de combatir el microcomercio de drogas y proteger a la población, especialmente en zonas vulnerables donde operan bandas juveniles.

