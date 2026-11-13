El incremento del precio de los combustibles y las dificultades en el transporte de productos comienzan a repercutir en los precios de los alimentos que llegan a los mercados de Ica. Así lo advirtió Miguel Tito, presidente del Mercado Modelo, quien informó sobre las variaciones registradas en verduras, tubérculos y productos hidrobiológicos, y alertó que el panorama podría complicarse los primeros días de diciembre.

Aumentan precios de alimentos

Durante una entrevista, Tito explicó que, como parte de la Asociación de Mercados Unidos, participa en reuniones virtuales los lunes, miércoles y viernes para evaluar el comportamiento de los precios y el abastecimiento a nivel nacional. En el último encuentro identificaron incrementos en diversos productos, situación que atribuyó tanto al encarecimiento de los combustibles como a los problemas que afrontan los medios de transporte para trasladar la mercadería.

Entre los alimentos que registraron mayores variaciones mencionó la papa peruana, cuyo precio pasó de S/3 a S/6, mientras que la papa amarilla subió de S/4 a S/8. A ello se suma la zanahoria, que pasó de S/3 a valores de S/5 y hasta S/7. También manifestó su preocupación por la escasez de choclo, cuyo precio en Lima ya se estaría comercializando entre S/4.50 y S/5 por unidad.

En cuanto al limón, indicó que por el momento mantiene cierta estabilidad debido al abastecimiento procedente de zonas productoras como Olmos, Chulucanas y Chiclayo. Sin embargo, advirtió que esta situación podría cambiar durante enero y febrero, dependiendo de las condiciones de producción y distribución.

Uno de los sectores que también registra incrementos es el pesquero. Tito reveló que, tras sostener reuniones con representantes del terminal pesquero y de Pisco, conocieron que la caja de pejerrey, que anteriormente se adquiría a S/300, ahora alcanza los S/800. Incluso, indicó que actualmente existe escasez de este recurso debido a que los cardúmenes habrían migrado hacia otras zonas. En el caso del pulpo y otros mariscos, cuyos precios oscilaban entre S/35 y S/40, ahora se comercializan entre S/45 y S/50.

Respecto a los próximos días, el presidente del Mercado Modelo manifestó que existe preocupación por el comportamiento de los precios de la zanahoria, la yuca, que actualmente se encuentra entre S/7 y S/9, y principalmente de la papa. Sin embargo, señaló que en la provincia de Nasca está por comenzar la temporada de producción de este tubérculo, lo que podría contribuir a incrementar la oferta y generar una reducción de los precios. Aunque advirtió que ello también dependerá de la demanda del mercado.

Frente a este panorama, pidió tranquilidad a los consumidores y recomendó buscar alternativas para evitar que el encarecimiento de algunos alimentos afecte considerablemente la economía familiar. Como ejemplo, mencionó que la papa nativa procedente de la selva puede ser una opción más económica para reemplazar temporalmente a las variedades que han elevado sus precios.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO