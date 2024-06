La trabajadora del Hospital Santa María del Socorro, Rosa Mercedes Rodríguez Hernández, ha denunciado un presunto hostigamiento laboral en el nosocomio, dijo que las cosas en el centro hospitalario “son desastrosas y terribles”.

Trato prepotente

“Fui secretaria del sindicato del hospital y cuando uno es miembro del sindicato son perseguidos y hostilizados por el cargo y hay algunos funcionarios que no admiten los errores que cometen. Hay hostilización contra mi persona y también abuso de autoridad”, declaró.

Añadió que el 19 de marzo del 2024, cursó documentación al director del hospital, David Martínez y otros funcionarios, ya que estaría recibiendo tratos prepotentes y otros maltratos, sin embargo, hasta la fecha no ha recibido ninguna respuesta.

“Yo me encuentro en el área del SIS, y la encargada del SIS esta cometiendo muchos abusos, dándome funciones cada vez que a ella como se dice se le da la gana. Todo es con prepotencia, ella me ponía peros para mis permisos sindicales. Ningún documento ha sido respondido sobre la hostilización con la encargada de la Unidad de Seguros. Además, ayer me han rotado de Servicio a la Unidad de Estadística e Informática y siguen cometiendo abuso de autoridad contra mi persona y quien lo emite es la jefa de personal, y los funcionarios encargados no hacen nada”, agregó.

Finalmente, dijo que recurrirá al Ministerio de Trabajo y Sunafil, a fin de que intercedan en su caso, también pidió que el gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado Herrera, realicé una visita inopinada al hospital ya que funcionarios de confianza estarían cometiendo presuntos atropellos contra los trabajadores.

“En esta gestión los funcionarios no quieren que se le diga nada sobre las cosas que están cometiendo en el hospital Socorro. Solicito al gobernador regional que tome cartas en el asunto, porque creo que no sabe la clase de funcionarios que están en el hospital Socorro, porque las cosas que están pasando son desastrosas, son terribles”, finalizó.

