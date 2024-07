La profesora Mónica Sánchez Castillo se presentó en los exteriores de la Dirección Regional de Educación de Ica (DREI) para exigir una explicación sobre su destitución repentina. Durante la celebración del “Día del Maestro”, fue notificada que otra docente ocuparía su puesto, bajo el argumento de que su plaza ya estaba ocupada.

“Yo tengo mi resolución desde el primero de marzo hasta el 31 de diciembre de este año. Sin embargo, el viernes 5 de julio, otra profesora llegó con una acta de adjudicación para mi plaza. He venido aquí (DREI) para que me den una explicación. Dicen que me notificaron, pero al colegio la notificación llegó el 8 de julio, cuando la toma de posesión ya estaba hecha. Alegan que hubo un problema con la computadora y no llegó la información a tiempo”, declaró Sánchez Castillo.

Según la Resolución Directoral emitida por la DREI, Sánchez Castillo debía ocupar el puesto de docente de sexto de primaria en la Institución Educativa “Daniel Merino Ruiz” desde el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, este acuerdo se vio frustrado cuando Betty Moquillaza Castilla ingresó una nueva resolución por mesa de partes el 5 de julio, ocupando el puesto de Sánchez.

Hasta la fecha, la profesora Sánchez ha presentado documentación para sustentar su caso, pero no ha recibido ninguna respuesta. Ella ha solicitado una entrevista personal con la Dra. Millie Edith Álvaro López, directora de la DREI, con la esperanza de ser reinstalada en su cargo y resolver este abrupto cese.

