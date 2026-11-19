Con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de adoptar estilos de vida saludables y prevenir enfermedades crónicas, el gerente de la Red Asistencial Ica de EsSalud, Dr. Juan Guillén Guevara, participó activamente en la campaña de salud preventiva organizada en conmemoración del “Día Mundial de la Diabetes”, actividad impulsada por la Oficina de Coordinación de Prestaciones y Atención Primaria.

Prevención en salud

Durante la jornada, los asistentes accedieron de manera gratuita a servicios de despistaje mediante tamizaje de glucosa y control de la presión arterial. Asimismo, el equipo multidisciplinario brindó charlas educativas y talleres informativos sobre nutrición balanceada, complementados con dinámicas sesiones demostrativas de preparación de comidas saludables.

Al respecto, el Dr. Guillén Guevara señaló que el objetivo de estas jornadas es fortalecer la prevención.

“Invitamos a toda la población a realizarse chequeos oportunos, mantener una alimentación balanceada y evitar el sedentarismo; pequeños cambios hoy marcan una gran diferencia en nuestra calidad de vida”, indicó.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO