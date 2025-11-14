En el marco de las actividades conmemorativas por el Día Mundial de la Lucha Contra la Diabetes, EsSalud Ica, a través de su Oficina de Coordinación de Prestaciones, llevó a cabo una Campaña de Salud Integral dirigida al personal docente y administrativo de la Institución Educativa José Toribio Polo.

Atención profesional

La jornada multidisciplinaria incluyó atenciones especializadas en medicina general, enfermería, psicología, obstetricia, nutrición y farmacia. Además, se desarrollaron talleres educativos sobre alimentación saludable y vacunación, consolidando una estrategia de prevención integral orientada al bienestar de la comunidad educativa.

El Dr. Roberto Almeida Donaire, Gerente de EsSalud Ica, destacó el éxito de la iniciativa, resaltando el compromiso de la institución con la prevención de enfermedades crónicas y la promoción de hábitos saludables.

Asimismo, reconoció el esfuerzo del equipo de profesionales de la salud, cuya participación fue clave para alcanzar los objetivos de la campaña.

