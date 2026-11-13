En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes, diversas instituciones de salud desarrollaron campañas gratuitas en la ciudad de Ica para acercar sus servicios a la población y generar conciencia sobre la importancia de prevenir y detectar oportunamente esta enfermedad.

Por la prevención

Una de las actividades se realizó en la explanada del Mercado La Palma, donde la Dirección Regional de Salud, en coordinación con la Red de Salud Ica y la Municipalidad Provincial de Ica, instaló módulos de atención para brindar servicios médicos y orientación gratuita a los ciudadanos.

Durante la jornada se ofrecieron consultas médicas y nutricionales, medición de la presión arterial, tamizaje de glucosa y recomendaciones sobre alimentación saludable. También se desarrollaron sesiones educativas y demostrativas destinadas a informar a los participantes sobre los factores de riesgo y las medidas que pueden adoptar para reducir las posibilidades de desarrollar diabetes.

Asimismo, el Hospital Santa María del Socorro realizó otra campaña integral de salud durante la mañana de ayer, en la que logró superar las 100 atenciones. La actividad estuvo orientada a identificar posibles factores de riesgo y sensibilizar a los asistentes sobre la importancia de mantener controles médicos periódicos.

Entre los servicios ofrecidos estuvieron los controles de glucosa, toma de presión arterial y evaluación de signos vitales. Además, se brindó atención en vacunación, Psicología y descarte de tuberculosis (TB), ampliando la cobertura de los servicios preventivos dirigidos a la comunidad.

Durante ambas jornadas se hizo énfasis en la importancia de adoptar hábitos saludables para reducir el riesgo de desarrollar diabetes, entre ellos mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física de manera regular, evitar el consumo excesivo de azúcar, conservar un peso adecuado y acudir periódicamente a los establecimientos de salud para realizarse evaluaciones.

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