Por el Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes, EsSalud Ica desarrolló una campaña de salud integral en el Mercado Santo Domingo, ofreciendo atención preventiva y servicios médicos gratuitos a la población. La actividad buscó concientizar sobre la importancia del control y la prevención de la diabetes, así como promover hábitos saludables en la comunidad.

Atención profesional

Durante la jornada, los asistentes tuvieron acceso a consultas de medicina general, enfermería, psicología, obstetricia, nutrición y odontología, además de servicios de farmacia. Paralelamente, se llevaron a cabo talleres sobre alimentación saludable y se ofrecieron servicios de vacunación, en un esfuerzo por cubrir distintas áreas de la salud de manera integral.

El gerente de EsSalud Ica, Dr. Roberto Almeida Donaire, destacó la participación activa de los profesionales de la institución y subrayó la importancia de este tipo de campañas como parte de la prevención y promoción de la salud, especialmente frente a enfermedades crónicas como la diabetes.

También se organizó la “Caminata de la Salud por el Día de la Diabetes”, bajo el lema “¡Prevenir la diabetes está en tus manos!”. Durante esta actividad, los participantes recibieron orientación sobre hábitos de vida saludables, consejería nutricional y recomendaciones para incorporar la actividad física como parte de su rutina diaria.

La caminata tuvo como objetivo reforzar la importancia de la prevención y el control de la diabetes mediante medidas simples, como mantener una alimentación balanceada, realizar ejercicio regular y acudir a controles médicos periódicos.

