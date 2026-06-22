EsSalud Ica atendió a más de 3,000 trabajadores mediante el programa “Prevenir” entre enero y junio del presente año, llevando servicios de salud preventiva a empresas privadas e instituciones públicas de la región con el objetivo de fortalecer la detección temprana de enfermedades y promover estilos de vida saludables.

Prevención en salud

El gerente de la Red Asistencial Ica, Dr. Roberto Almeida Donaire, destacó que este resultado responde al trabajo articulado con diversas organizaciones de la región, a través de convenios que han permitido acercar los servicios médicos especializados directamente a los centros de trabajo y fortalecer una cultura de prevención entre los asegurados.

Por su parte, el Dr. Víctor Donayre Morón, jefe de la Oficina de Coordinación de Prestaciones y Atención Primaria (OCPAP), explicó que durante las jornadas de salud los trabajadores acceden a evaluaciones integrales que incluyen control de peso y talla, despistaje de diabetes mellitus e hipertensión arterial, así como exámenes preventivos para la detección temprana de cáncer de cuello uterino, mama y próstata.

Como resultado de estas intervenciones, los equipos de salud lograron identificar de manera temprana diversos casos de síndrome metabólico, obesidad y sobrepeso en la población laboral atendida. Asimismo, el programa contempla el seguimiento de los asegurados mediante talleres de nutrición, enfermería y psicología, orientados a promover hábitos saludables y prevenir complicaciones futuras.

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