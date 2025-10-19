El Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (PETACC) continúa con el desarrollo sostenido de las obras en el Ítem III del Río Ica, correspondiente al tramo urbano que se extiende desde el puente Grau hasta el puente Cutervo, actualmente se trabaja en el armado de estructuras de acero para muros y losas.

Muros de protección

Esta etapa forma parte del proceso previo al encofrado metálico en la zona interna del cauce —donde fluye el agua— y encofrado de madera en la parte externa del río. Posteriormente, se procederá al vaciado de concreto premezclado, consolidando así una nueva fase en la ejecución de esta importante obra de defensa ribereña.

De forma paralela, se ha iniciado el Ítem IV, que comprende el tramo desde el puente Cutervo hasta la zona de Las Casuarinas, con una proyección de más de 8 kilómetros de estructuras de concreto armado de 4.50 metros de altura. Sobre estas estructuras se instalarán cercos perimétricos de 2.50 metros, a fin de reforzar la seguridad peatonal y prevenir caídas accidentales hacia la caja hidráulica del río. En el tramo IV ya se ha realizado el vaciado de concreto.

Con jornadas de trabajo en tres turnos —mañana, tarde y noche—, el PETACC proyecta culminar las obras con una meta del 100 % para el año 2026. Además, se intensifican los esfuerzos para que tanto los Ítems III como IV estén preparados para recibir las aguas de avenida provenientes del sistema Choclococha durante el mes de noviembre.

