Ante los cuestionamientos por la instalación de ciclovías en algunas avenidas de la provincia, la alcaldesa provincial Emma Mejía, precisó de forma enérgica que este proyecto viene financiado desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Dijo que se están siguiendo los lineamientos según indica el decreto en todo el país.

“Esta obra la debemos ejecutar para no tener déficit en la ejecución del gasto presupuestal, caso contrario para el próximo año no podremos solicitar más presupuesto. No solo en Ica hay críticas al respecto en otras provincias también ocurre”, declaró.

Ciclovías permanentes

Estas ciclovías serán temporales mientras dure el estado de emergencia por la pandemia del COVID – 19. “La obra aún no está terminada falta colocar las señalizaciones y las protecciones a lo largo de la vía, tenemos proyectado ejecutar ciclovías permanentes para la provincia, las mismas que serán instaladas de acuerdo a la necesidad de la población”, finalizó.