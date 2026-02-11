En el marco del Día Internacional de la Epilepsia, el Servicio de Neurología del Hospital Augusto Hernández Mendoza en Ica organizó una sesión académica especializada, destinada a fortalecer los conocimientos del personal médico y asistencial sobre la atención de esta patología. El evento reunió a especialistas, médicos en formación y miembros del personal de salud, fomentando el intercambio de criterios clínicos y la actualización de protocolos de atención.

Atención médica

La ponencia principal estuvo a cargo del Dr. Julio Espinoza Villanueva, quien presentó enfoques actualizados para el manejo de la epilepsia, destacando la importancia de un diagnóstico oportuno, la adherencia a la medicación y la inclusión de la familia y la comunidad en el acompañamiento del paciente. Según el especialista, con el tratamiento adecuado, las personas con epilepsia pueden llevar una vida plena, continuar con sus estudios, desempeñarse en el trabajo y mantener relaciones sociales activas.

Durante la jornada también se enfatizó la necesidad de derribar mitos sobre la enfermedad: la epilepsia no es contagiosa, no constituye una enfermedad mental y no define la identidad de quienes la padecen.

La capacitación incluyó pautas prácticas para actuar correctamente ante una crisis convulsiva, como mantener la calma, colocar a la persona de lado, no introducir objetos en la boca, evitar sujetarla con fuerza y buscar atención médica si la crisis dura más de cinco minutos.

