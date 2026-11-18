Con el objetivo de fortalecer la prevención de enfermedades y garantizar una atención oportuna durante la primera infancia, la Red Asistencial Ica de EsSalud realizó una jornada integral de salud en el centro Cuna Más “Virgen de Yauca”, ubicado en el distrito de Santiago.

Prevención por la salud

La actividad fue organizada a través de la Oficina de Coordinación de Prestaciones y el CAP II Santa Margarita, cuyos profesionales brindaron atención en las especialidades de Pediatría, Medicina General, Enfermería y Nutrición, beneficiando a los menores y sus familias.

Durante la jornada también se desarrollaron acciones de vacunación regular, tamizaje de anemia, sesiones demostrativas sobre alimentación saludable y charlas preventivas para evitar la propagación del dengue, como parte de las estrategias de promoción y cuidado de la salud infantil.

Al respecto, el gerente de EsSalud Ica, Dr. Juan Guillén Guevara, destacó la importancia de intervenir oportunamente para garantizar el adecuado desarrollo de los niños y prevenir enfermedades que puedan afectar su crecimiento.

Asimismo, señaló que la institución continuará descentralizando sus servicios médicos y articulando esfuerzos con los programas sociales para ampliar la cobertura de atención y proteger la salud de las familias más vulnerables de la región.

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