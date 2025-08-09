Con el objetivo de garantizar el riego de los cultivos del sector Sacta, en el distrito de Santiago (Ica), se realizó una visita de campo junto a los agricultores de la zona, donde se coordinaron los trabajos paliativos que se ejecutarán en el barraje del sector.

Beneficio a la agricultura

Estos trabajos permitirán asegurar el abastecimiento de agua mientras se avanza con la elaboración del expediente técnico para la ejecución definitiva de los barrajes de Sacta y La Venta, obras que beneficiarán a la actividad agrícola en un área aproximada de 900 hectáreas.

En la visita participaron el responsable de Infraestructura Agraria, Alan Ormeño; el asesor del GORE, Arturo Ramos; y técnicos de la Dirección Regional de Agricultura Ica.

Como parte de las acciones, se realizó un vuelo con dron para dimensionar el área de intervención, determinar las labores a ejecutar y asegurar que el tirante de agua sea correctamente conducido por las tomas existentes.

