Una capilla del pueblo joven La Angostura, en el distrito de Subtanjalla (Ica), continúa con los restos de su infraestructura esparcidos tras sufrir daños que dejaron el recinto en condiciones de abandono. La situación ha motivado el reclamo de los residentes del sector León de Vivero, quienes solicitan apoyo municipal para despejar el terreno y recuperar el espacio.

Pedido de los vecinos

De acuerdo con los testimonios de los pobladores, el problema persiste desde hace varios meses sin que se concrete el retiro de los escombros. Los vecinos sostienen que han esperado una intervención para limpiar la zona, pero hasta ahora no habrían obtenido una solución por parte de la municipalidad.

El malestar también está relacionado con el uso que tenía el recinto antes de su deterioro. Los moradores afirmaron que la capilla había quedado bajo el cuidado de algunas personas y que, según su versión, la falta de entrega de las llaves impedía que se realizaran misas con normalidad. Ahora, con la estructura destruida, cuestionan que tampoco se hayan desarrollado trabajos para retirar los restos del inmueble.

“Esa capilla se ha caído y hasta ahora nadie viene a recoger los escombros ni siquiera a limpiar todo lo que quedó”, manifestaron los vecinos al exponer su preocupación por las condiciones en las que permanece el lugar.

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