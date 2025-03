Familias del pueblo joven Señor de Luren reclamaron hasta una semana sin agua. Señalan que les cusa afectación en su higiene personal, alimentación y temen un foco infeccioso en los servicios higiénicos.

Masivo reclamo

Ayer se reunieron decenas de moradores y con baldes y recipientes vacíos protestaban en la zona donde viven reclamando la falta del recurso hídrico.

“La población se encuentra indignada, la mayoría de los vecinos trabaja en el campo y cuando vienen a su casa no encuentra el agua, y el problema es de hace una semana, especialmente en la parte alta de la 2da,3ra y 4ta etapa, pese a que cumplimos con los pagos mensualmente, sin embargo no tenemos el líquido. Estamos indignados con el servicio que brinda Emapica, además el reservorio de la zona no esta funcionado, en la última reunión se firmó un acta donde se dijo que el reservorio que queda en la 2da etapa no está funcionado, prácticamente es un elefante blanco”, dijo un vecino.

Las familias añaden que, por la temporada escolar, cientos de menores deben asearse desde tempanas horas de la mañana y también ducharse por las tardes, sin embargo, la brecha de abastecimiento del agua continúa. También señalan que su economía se ha perjudicado ya que deben comprar tanqueta de agua hasta 50 soles.

Frente al tema, Emapica informó que activó Plan Cisterna en PPJJ Señor de Luren y a través de la oficina de distribución y recolección, viene realizando la distribución de agua potable mediante camiones cisterna. Se repartió agua segura en la III Etapa (Mz. C) y IV Etapa (Mz. D y Mz. E).

