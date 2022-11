La problemática de la falta del recojo de basura se agudiza en el distrito de Parcona, donde los vecinos muestran su preocupación ya que llevan varias semanas con el problema, en algunos casos indican sentirse obligados a quemar los montículos de los residuos sólidos.

Problemática en la zona

Miles de parconenses denuncian que el municipio distrital no cumple la función del recojo de residuos sólidos y desde hace más de dos semanas los contenedores han sobrepasado su capacidad, ocasionando que la basura se acumule en pistas y veredas de diferentes calles y avenidas. Los vecinos deben convivir a diario con los desperdicios en el interior de sus hogares, ya que el camión recolector no pasa por el lugar.

“Es una contaminación total, no podemos sacar la basura afuera porque los perros rompen las bolsas y todo queda regado de desperdicios, el recolector ya no pasa y no sabemos dónde botar la basura y solo debemos ponerla entre varias bolsas para evitar los olores fétidos”, declaró Yolanda Briceño, una vecina que reclama un mejor servicio de limpieza e indica que en el mercado del distrito, también existen gran cantidad de desperdicios acumulados, pese a que es un centro donde se distribuyen alimentos.

Ante la problemática, los pobladores queman los residuos sólidos en la vía pública, esta situación se evidenció en la avenida 28 de Julio, donde existía un montículo de basura que fue incinerado a pocos metros de un colegio inicial de la zona.

Otro punto crítico es la margen del río Ica, donde los vecinos botan cúmulos de basura sin importan el daño ambiental en el afluente, el mismo daño se hace en el interior de la acequia La Achirana, donde los arbustos han sido tapados en su totalidad por la basura.

Causa del mal servicio

El alcalde distrital, José Choque, enfatizó en la falta de compromiso del alcalde interino en setiembre del 2022, José Keving Bautista, quien solo en un mes habría contratado más personal con altos sueldos, dejando de lado el mantenimiento preventivo de las máquinas compactadoras.

“Es preciso recordar que solicité una licencia sin goce de haber en todo el mes de setiembre, y en ese mes interino no se ha dado mantenimiento a las compactadoras y lo primero que se hizo es pagar sueldos dorados, por ejemplo, en un área administrativa donde debía haber tres trabajadores, se contrató hasta ocho, pagando miles de soles más, también se facturaban recibos por honorarios entre los 3 a mil a 5 mil soles. La gestión interina no cumplió con el pago de hasta 70 trabajadores de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo,” declaró.

Indicó que de un total de 6 maquinarias, solo funcionan 2, mientras que las otras 4 están inoperativas, esperando los repuestos de Lima y hacer el mantenimiento correctivo en la caja de cambio, compresora, palancas de cambio y otros, para que el servicio de recojo de residuos sólidos opere en su totalidad el próximo martes 8 de noviembre del presente año. El burgomaestre añadió que la comuna también se encuentra en un proceso de selección, para la compra de una compactadora con capacidad de 21 metros cúbicos para mejorar el recojo de basura en la jurisdicción.

