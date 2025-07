La Gerencia de Seguridad Ciudadana del distrito de Parcona informó que actualmente cuenta con 58 cámaras de videovigilancia distribuidas en puntos estratégicos, como parte de un plan integral para mejorar la seguridad en la jurisdicción.

Patrullaje integrado

De acuerdo con el Mayor (r) PNP Miguel Ángel Rivera Chirinos, gerente del área, estos dispositivos han sido colocados en zonas con mayor índice delictivo, especialmente en sectores del margen izquierdo del distrito, que incluye avenidas como la 7, Acomayo y la avenida 8, hasta los límites con La Tinguiña y Los Aquijes.

Del total de cámaras, diez han sido recientemente adquiridas y cuentan con tecnología de visión 360 grados. Las otras fueron instaladas en gestiones anteriores. Al menos 20 de ellas están orientadas a vigilar áreas críticas como colegios, calles con alto número de robos y zonas vulnerables a incendios.

“Las cámaras cada 15 días deben tener un mantenimiento por las lluvias, el polvo y las condiciones climáticas. En Parcona, colaboramos con la Policía Nacional; es necesario para nosotros la presencia del agente policial en la central de monitoreo. También se encuentra el sistema de GPS, donde podemos ver la movilización de las motocicletas municipales”, detalló Rivera Chirinos.

Los registros más comunes captados por estos dispositivos incluyen robos a viviendas, enfrentamientos entre escolares, incendios y episodios de violencia en la vía pública. A pesar de que las cámaras no eliminan por completo el delito, se ha notado una reducción en hurtos y actos vandálicos.

Coordinación interinstitucional

La municipalidad mantiene una coordinación constante con la Policía Nacional del Perú, facilitando el acceso a grabaciones y registros que sirven de apoyo en investigaciones del Ministerio Público.

Uno de los pilares del trabajo comunitario es el programa “Mi Barrio se Respeta”, en el que actualmente participan 226 barrios, de los cuales 126 mantienen contacto continuo con las autoridades a través de cuadernos de seguridad.

Se estima que alrededor de 1,500 vecinos forman parte activa de estos comités, siendo los fines de semana los momentos con mayor reporte de incidencias. El próximo 22 de julio se realizará el primer encuentro vecinal del año, evento que incluirá sorteos, actividades recreativas y entrega de alarmas como incentivo a la participación.

Patrullaje, monitoreo GPS

El sistema de patrullaje del distrito cuenta con 14 motocicletas y 6 camionetas, todas equipadas con GPS, supervisadas por el Ministerio del Interior. “En Parcona, la Policía Nacional tiene en conjunto con Serenazgo tres patrulleros y dos motos. Son cinco vehículos a disposición de la seguridad, pero conozco que en otros distritos no se apoyan entre sí. Aquí las personas nos llaman a las 2:00 de la mañana porque hay una gresca; nosotros analizamos si el personal debe intervenir o no. Si hay disparos de por medio, no podemos, porque la ley lo prohíbe”, comentó el funcionario.

Este sistema de monitoreo es clave para alcanzar metas establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas. En 2025, Parcona recibió S/ 240,000 por cumplimiento de estas metas, recursos que han sido destinados al mantenimiento de unidades, adquisición de uniformes y sueldos del personal.

Finalmente, Rivera Chirinos hizo un llamado a la comunidad: “Pedimos a la población parconense que siga confiando en nosotros. Los teléfonos están listos para poder atender las 24 horas del día: 056 – 690126”.

