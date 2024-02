El dengue sigue siendo un problema de salud pública en la región Ica, donde en menos de dos meses ya se reportan más de 2 mil casos, confirmando un brote de la enfermedad endémica, con un aumento significativo de los pacientes que deben ser hospitalizados por los fuertes síntomas.

Graves síntomas

El director de la Dirección Regional de Salud de Ica (Diresa), Víctor Montalvo Vásquez, informó que hasta el 15 de febrero del 2024, se han reportado por encima de los 2 mil casos de dengue en la región iqueña, además que la enfermedad se expande con mayor velocidad que el año pasado, posicionando a Ica como la tercera región a nivel nacional, con más infectados por el mal.

“El año pasado hubo un pico histórico. El dengue es una enfermedad que ya está en la región para quedarse, podemos palearla, pero difícilmente vamos a desaparecerla y nos está atacando hoy en día, se ha presentado la sala situacional a los alcaldes, estamos teniendo el incremento que habíamos previsto por el Fenómeno El Niño Global y estamos superando los 2 mil casos entre confirmados y sospechosos”, declaró.

Explicó que, del total de casos, el 92 % corresponde a casos de dengue sin signos de alarma, es decir las personas solo presentaron dolor de cabeza, fiebre, dolor en los ojos, dolor de articulaciones y malestar general, otro 7.1 % fueron diagnosticados con signos de alarma ya que los ciudadanos tenían dolor abdominal, náuseas y vómitos, además que tuvieron que ser hospitalizados en áreas de vigilancia clínica del dengue en algún hospital, mientras que el 0.3 % de casos evolucionaron a dengue grave.

“La población no identifica los signos para saber si tienen dengue o no y están yendo a clínicas privadas y les están haciendo un mal diagnóstico y se están automedicando, y eso hace que evolucionen a dengue con signos de alarma. En el año 2015 solo tuvimos tres casos de dengue, para el 2017 hubo brotes por el Fenómeno El Niño Costero, el 2020, el presupuesto disminuye y sumado a la COVID-19 hace que empecemos a tener picos de miles de casos y en el 2023 nos tomó mal preparados, teniendo muchos fallecidos. Actualmente, el distrito con mayores casos es Ica, que tiene más de 300 infectados, después está Subtanjalla, Salas Guadalupe, Palpa y Chincha Alta. El brote del dengue no solo es la región sino a nivel nacional”, agregó Montalvo.

La Sala Situacional de Dengue señala que la región Piura, registra la mayor cantidad de casos de dengue a nivel nacional, aproximándose a los 3 mil casos, seguido de La Libertad que reporta cerca de 2 mil 500 casos y luego Ica, en tercer lugar, con hasta 2200 pacientes infectados por el zancudo Aedes aegypti.

En tanto, el municipio distrital de Los Aquijes, mediante Ofício N°017-2024-GM/MDLA, solicitó al centro de salud del mismo distrito que se realice una inmediata fumigación, debido al crecimiento acelerado por contagios del dengue en el sector de Humanguilla.

“Solicitarle con carácter de urgencia a su despacho la fumigación en el cerco perimétrico y alrededores del caserío Huamanguilla-Los Aquijes, por la presencia de zancudos y en vista del incremento acelerado del dengue, es que solicito a su despacho, bajo responsabilidad funcional la fumigación, así evitar lamentar pérdidas humanas a causa del dengue”, se lee en el oficio firmado por Denit de la Torre Soto, gerente municipal de Los Aquijes.

