El tránsito vehicular en el centro histórico de Ica comenzó a experimentar cambios con la puesta en marcha del plan piloto de ordenamiento de la Plaza de Armas y la zona monumental, que contempla restricciones al transporte público y la peatonalización progresiva de determinadas calles. La medida, implementada por la Municipalidad Provincial de Ica (MPI), a través de la Gerencia de Transporte y Movilidad Urbana, se ejecuta en cumplimiento de la Ordenanza Municipal N.° 052-2026-MPI, aprobada por el Concejo Municipal.

Peatonalización en calles

En esta primera etapa se dispuso el cierre parcial y temporal de determinadas intersecciones, entre ellas las calles La Libertad y avenida San Martín, así como calle Lima con Dos de Mayo. Los cambios buscan impedir que estas vías continúen siendo utilizadas como puntos de embarque y desembarque de pasajeros por vehículos de transporte público, además de recuperar los espacios destinados al tránsito peatonal.

El gerente de Transporte de la comuna provincial, Rolando Mendoza, explicó que la intervención se encuentra en una etapa inicial y que su implementación se desarrollará progresivamente.

El funcionario precisó que se ha establecido un periodo de marcha blanca de 15 días, durante el cual se priorizarán la sensibilización y la orientación a los transportistas. Según indicó, ya se sostuvieron reuniones con empresas que brindan el servicio de transporte colectivo por el centro histórico y se prevé continuar las coordinaciones para evaluar la reubicación de sus rutas. Una vez concluida esta etapa, comenzarán a aplicarse las sanciones correspondientes a quienes incumplan las disposiciones municipales.

Mendoza señaló que los vehículos de transporte público que ingresen a las zonas restringidas podrán ser sancionados mediante los códigos de infracción contemplados en la normativa municipal.

Respecto a la atención de posibles emergencias, el funcionario sostuvo que vías como la avenida Municipalidad, la calle Tacna y la avenida Grau permanecen habilitadas para facilitar el desplazamiento vehicular. Además, señaló que se prevé continuar las coordinaciones con los bomberos y otros actores involucrados para evaluar las condiciones de accesibilidad y transitabilidad en el sector.

Fiscalización y control

Uno de los problemas identificados durante la implementación del plan es la aparición de paraderos informales de mototaxis y automóviles colectivos en las calles aledañas a las intersecciones intervenidas. Frente a esta situación, la Gerencia de Transporte viene coordinando acciones con el personal de Fiscalización de Transportes y la Policía Municipal para impedir la ocupación irregular de estos espacios y reforzar el control del transporte informal.

El gerente informó que la Municipalidad Provincial de Ica también trabaja en la elaboración del plan regulador de vehículos menores, que contempla reuniones con los transportistas para abordar la formalización del servicio. Reconoció que algunos conductores todavía se resisten a cumplir este proceso, por lo que continuarán las acciones de orientación y fiscalización.

Otro aspecto que será intervenido es el estacionamiento de vehículos en zonas rígidas, donde, pese a la señalización existente, algunas unidades continúan ocupando espacios restringidos. Para enfrentar esta situación, la comuna anunció que desarrollará operativos de fiscalización en coordinación con la Policía Nacional del Perú, a fin de hacer respetar las disposiciones de tránsito.

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