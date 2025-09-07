La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ica, a través de su División de Transporte Terrestre, participó en un operativo conjunto contra el transporte informal, desarrollado a la altura del Km 264 de la Panamericana Sur.

Operativo conjunto

La intervención fue realizada en coordinación con el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú – División de Carreteras, SUTRAN y otras entidades competentes, en el marco de acciones para reforzar el control vehicular y promover el uso de transporte formal en la región.

El operativo tuvo como objetivo principal verificar la legalidad del servicio de transporte interprovincial y regional, así como garantizar la seguridad de los pasajeros ante el creciente uso de vehículos informales, que operan sin garantías técnicas ni administrativas.

Las autoridades recordaron que el transporte informal no solo representa una competencia desleal, sino que también pone en riesgo la vida de los usuarios, al no contar con seguros, autorizaciones o condiciones adecuadas para circular.

