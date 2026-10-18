El precio del azúcar registra un incremento progresivo en Ica. A inicios de octubre, el saco de 50 kilos costaba S/110; sin embargo, su valor ha ido aumentando semana a semana hasta alcanzar los S/180 a la fecha, tomando como referencia los precios registrados en el mercado Arenales, uno de los principales centros de abastos de la ciudad. En tanto, el kilo bordea los S/4,50.

Alza de alimento

Esta variación representa un incremento de S/70 por saco en lo que va del mes y genera preocupación entre los comerciantes, quienes deben destinar más dinero para abastecer sus negocios. El aumento también repercute en los consumidores, que se mantienen atentos al comportamiento de los precios de los productos de primera necesidad.

Uno de los sectores que podría verse afectado es el panadero, debido a que el azúcar es uno de los insumos utilizados en la elaboración de panes, pasteles y otros productos. El encarecimiento podría elevar los costos de producción y generar presión sobre los precios finales que se ofrecen al público.

Mientras tanto, comerciantes y compradores permanecen atentos a la evolución del precio, debido a que las variaciones semanales mantienen la incertidumbre sobre cuánto costará este producto en los próximos días. El comportamiento del azúcar se suma a las preocupaciones por el presupuesto destinado a la compra de alimentos y los gastos de los pequeños negocios.

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