En el marco del fortalecimiento de las acciones de cooperación interinstitucional, la Municipalidad Distrital de Salas suscribió el Acta de suscripción y compromiso de la unidad beneficiaria, con el objetivo de contribuir al cumplimiento de las penas de prestación de servicios a la comunidad y limitación de días libres.

Suscriben acta

El importante documento fue suscrito por el alcalde de la Municipalidad Distrital de Salas, Javier Fernández Matta, y el abogado Ylmer Choquehuanca Pintado, responsable del Establecimiento de Medio Libre de Ica.

Este compromiso se desarrolla en concordancia con el Decreto Legislativo N.º 1191, que regula la ejecución de las penas de prestación de servicios a la comunidad y limitación de días libres, estableciendo el marco de intervención del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), entidad responsable de la supervisión y ejecución de estas penas limitativas de derechos.

Mediante esta acta, el Gobierno Local reafirmó su voluntad de trabajar articuladamente con el INPE, brindando las condiciones necesarias para el desarrollo de actividades de servicio comunitario, promoviendo la responsabilidad, la participación ciudadana y la reinserción social de las personas que cumplen estas medidas.

La ceremonia de suscripción se realizó en el auditorio municipal, contando con la participación de los representantes de ambas instituciones.

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