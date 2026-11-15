La Municipalidad Distrital de Salas puso en marcha el proceso de transferencia de gestión con una reunión de coordinación entre el actual alcalde, Javier Fernández Matta, y el alcalde electo, Edward Romero Vizarreta, quienes participaron junto a sus respectivos equipos técnicos en la instalación de la comisión encargada de conducir esta etapa.

Gestión municipal

Durante el encuentro se estableció un cronograma de trabajo que permitirá organizar la entrega de documentación y facilitar el acceso a la información sobre la situación de la comuna. Este procedimiento busca que las nuevas autoridades cuenten con un diagnóstico actualizado de la administración municipal antes de asumir sus funciones.

La coordinación entre ambas gestiones apunta a que el proceso se desarrolle de manera ordenada, transparente y de acuerdo con las disposiciones legales. De esta forma, el equipo entrante podrá conocer la información necesaria sobre el funcionamiento de la municipalidad y disponer de datos que le permitan continuar con la administración desde el inicio de su periodo.

Por su parte, el alcalde Javier Fernández Matta manifestó su disposición para brindar las facilidades necesarias durante la transferencia y garantizar que la comisión pueda desarrollar sus labores.

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