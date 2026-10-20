Momentos de tensión se vivieron en el sector Sol de Puno, en Santa Cruz de Villacurí, distrito de Salas, Ica, donde se reportó una pelea en plena vía pública que generó alarma entre los vecinos, quienes solicitaron la intervención inmediata del Serenazgo y de la Policía Nacional del Perú.

Brutales peleas

De acuerdo con las denuncias de los pobladores, las peleas que se registrarían durante los fines de semana involucran a jóvenes y adultos en estado de ebriedad. Los enfrentamientos, según los testimonios vecinales, llegarían a extremos violentos, con puñetazos, patadas e incluso lanzamiento de piedras contra la cabeza.

Los vecinos advierten que, durante estas grescas, algunos participantes terminarían ensangrentados, mientras que otros recibirían fuertes patadas en la cabeza y quedarían tendidos en el suelo inconscientes. Estas situaciones generan temor entre la población por el riesgo de que los enfrentamientos terminen en consecuencias de mayor gravedad.

Ante el nuevo incidente reportado en Sol de Puno, se solicitó la presencia de las autoridades para controlar la pelea y evitar que más personas resultaran heridas.

Tras la alerta, se informó que personal de Serenazgo y efectivos de la Policía Nacional del Perú intervinieron en el lugar y lograron controlar la situación, restableciendo la tranquilidad en la zona.

Frente a estos hechos, los vecinos exigen mayor vigilancia y acciones firmes de las autoridades competentes. Asimismo, solicitan fiscalizar los bares clandestinos y los establecimientos donde se realizan eventos hasta altas horas de la madrugada.

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