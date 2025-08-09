La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) se reunió con el alcalde y regidores de Ica y la Caja Municipal de Ahorro y Crédito (CMAC) Ica, para intercambiar información sobre su situación financiera, sus perspectivas y retos, así como gobierno corporativo y fortalecimiento patrimonial de la entidad financiera.

Mayor cercanía

Esta reunión fue liderada por el superintendente, Sergio Espinosa Chiroque, y se realizó en el marco del programa de visitas nacional a concejos municipales propietarios de CMAC y a sus directorios, a fin de tener mayor cercanía y recoger su visión sobre los aspectos de relevancia para la entidad y el marco regulatorio.

Cabe destacar que Ica es la segunda región con el mayor porcentaje de adultos con cuenta o billetera digital (77 %) en el sistema financiero. De este total, el 19 % solo tiene cuenta, el 43 % cuenta y billetera, y el 15 % solo billetera.

“La SBS está visitando a las entidades supervisadas en su propia localidad para conocer su particular situación, sus retos, con una visión de acompañamiento y con el objetivo común de contribuir a la estabilidad financiera y un adecuado gobierno corporativo”, precisó el superintendente.

Cabe señalar que estas reuniones de trabajo con las CMAC también se han realizado en Iquitos, Cusco y Piura.

VIDEO RECOMENDADO