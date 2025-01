La Gerencia General de Cadena Sur Tv- Canal 15, emitió un enérgico pronunciamiento tras el asesinato del abogado y comunicador Gastón Dario Medina Sotomayor de 61 años, quien fue acribillado de varios disparos en la puerta de su casa en la urbanización San Isidro (Ica), el pasado lunes 20 de enero. Enfatizaron que el crimen ejecutado por un sicario extranjero fue por las denuncias periodísticas que el comunicador emitía en señal abierta.

Víctima de amenazas

“Lo que ha pasado con Gastón ha sido una estocada mortal no solamente a la familia, sino también a nosotros, a la empresa a estos más de 32 años que compartimos construyendo este sueño, nosotros en marzo de 1994 decidimos incursionar en este mundo de las comunicaciones, primero fue en la radio, en el 2001 con la televisión y durante todo este tiempo logramos consolidarnos siempre como un medio serio, autentico, verídico, que supo siempre estar atento a lo que quería la gente, a la quejas, las denuncias del pueblo, siempre tratando de encontrar la verdad”, indicó la gerente Pilar Hernández.

Añadió que anteriormente la casa televisiva, fue víctima de amenazas, además se les buscada silenciar con cartas notariales y denuncias por presunta difamación, asimismo condenaron un allanamiento judicial en el canal ubicado en la calle Chiclayo, donde intervinieron agentes de la policía llevándose celulares, computadoras, equipos tecnológicos y otros. Luego de ello fueron víctimas de ataques criminales.

“El constante hostigamiento, como el sobre con balas, el arreglo floral con balas, la pintura roja, en la puerta, la bazofia en la puerta, el perrito muerto en nuestras instalaciones y todo eso diciendo que era un auto atentado, y hasta las autoridades creyeron eso, porque todo esto que hemos pasado, venia la policía, investigaba, pasamos todo el día con preguntas para que al final dijeran no hay lugar para abrir la investigación, las autoridades nos abandonaron, nos dejaron a nuestra suerte. Con el dinamitazo al canal, eso fue ya escalando, demostraba que no estábamos frente a cualquiera sino éramos víctimas de delincuentes, de sicarios”, añadió.

Riesgo potencial

Explicó que, tras serie de ataques criminales, Medina Sotomayor se vio obligado a transmitir su programa periodístico desde la clandestinidad, desde donde denunciaba actos de corrupción en instituciones públicas.

“Han matado a Gastón Medina, es el primer periodista a nivel nacional que lo matan por su trabajo y lo que han hecho es ponernos una mordaza a todos, no vamos a poder denunciar, no podemos ser la voz de nuestro público. Las autoridades nos han abandonado durante todo ese tiempo, sabían que era un riesgo potencial y no hicieron nada”, acotó.

Pidió a la población apoyar el pedido de justicia para que se identifique y capture al sicario, además del autor o los autores intelectuales del asesinato, asimismo a la Policía Nacional y autoridades brindar las garantías y proteger a la familia de Medina Sotomayor.

VIDEO RECOMENDADO