Ayer por la mañana, ocurrió un atentado contra el Canal 15, ubicado en la calle Chiclayo 140, que dejó múltiples daños materiales. Representantes de la casa televisiva afirmaron que se trata de un amedrentamiento por las denuncias periodísticas vertidas en distintos programas.

Dos sujetos a bordo de una moto lineal, llegaron por la madrugada y prendieron un artefacto explosivo de fabricación casera, lanzando el objeto a la puerta principal del local, donde detonó y destruyó las puertas de vidrio, las cuales quedaron esparcidas en pedazos en el suelo. Las cámaras de seguridad captaron el preciso momento y además la fuga de los delincuentes con rumbo desconocido.

Amedrentamiento periodístico

El propietario del citado medio, Gastón Medina Sotomayor dijo que el hecho corresponde a un acto de amedrentamiento por las múltiples denuncias que se emiten en programas periodísticos bajo su conducción, donde se dan a conocer presuntos actos de corrupción, peculado, malversación de fondos, delitos contra la administración pública y otros, que comprometen a funcionarios del Gobierno Regional de Ica.

“Yo duermo en el tercer piso del canal, porque estoy recluido acá y en la madrugada se oyó el estruendo, los vecinos llamaron a la policía, porque yo estaba en shock y los agentes llegaron tres horas después. Esto es por las denuncias que se han hecho al Gobierno Regional de Ica sin ninguna duda. Todo empezó cuando la esposa del gobernador denunció que en este canal se hacían tik toks contra ella y por dos tiks toks movilizaron más de 200 policias de Ica y 50 policias de Lima que se metieron al canal y se llevaron los equipos y no encontraron nada”, declaró.

Recalcó que no es la primera vez que se evidencian actos de amenaza en contra de su persona. Señaló que en el trascurso del año han dejado arreglos florales con balas en el interior de un sobre, además de haber dañado los exteriores del canal arrojando pintura y heces en la puerta. Lo más indignante fue que a principios del mes de setiembre, desalmados sujetos asesinaron a una canina y la trasladaron hacia el ingreso del canal en un mototaxi, donde la dejaron sin signos vitales. Lo cual también fue captado por las cámaras de videovigilancia.

Por su parte, Pilar Hernández, gerente general de la citada casa televisora, enfatizó en la falta de accionar de la policía. Además respaldó las versiones de Medina Sotomayor, en que los actos delictivos son respuestas en su totalidad a las denuncias periodísticas.

“Quiero que quede clarísimo que este es un tema eminentemente periodístico, nuestras denuncias son periodísticas, no hay ningún tema personal y no nos van a callar, se denuncia ante la policía y lo van postergando, lo van dilatando, los denunciados están de los más felices y los que denunciamos estamos aquí sufriendo atentados y con orden de captura”, expresó. En tanto, hasta la zona llegaron efectivos de criminalística de la PNP, quienes hallaron en el lugar cinco fragmentos de mecha lenta del explosivo. Asimismo, personal policial investiga mediante indicios, vídeos, pruebas científicas morfológicas, antropométricas y otros a fin de ubicar y capturar a los hampones.

Declaraciones del gobernador

Por otro lado, el gobernador regional de Ica, Javier Gallegos Barrientos, respondió en un acto público, calificando las declaraciones de Medina Sotomayor como difamatorias e indignantes, y negó cualquier injerencia con el atentado, haciendo referencia que las imputaciones son con fines políticos.

“El día de hoy se ha dado en un medio de comunicación local y lo voy a decir con nombre propio Gastón Medina Sotomayor, sé que estamos en campaña política y eso no quiere decir que pueden difamar, culpar simplemente porque está en política, porque quieren perjudicar de repente algún tema personal, hace poco ha expresado que dice que he mandado a dinamitar su local, la verdad que indignación, eso es bueno expresarlo porque a veces mientras yo no digo, yo no expreso, de repente me quedó callado, porque siempre he sido de las personas humildes, al final creen que soy ese tipo de personas que busco ese tipo de comportamientos y actitudes hacia la población, siempre he sido muy respetuoso a la ley y a la justicia”, declaró.

