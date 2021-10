Imágenes de las cámaras de seguridad de un vecino del pasaje Los Apóstoles en el sector B de Acomayo, mostraron la frialdad con que fue asesinado Alexis Castillo Nieto (25).

En imágenes se ve como el asesino del joven mototaxista se acerca, desenfunda un arma de fuego y realiza hasta seis disparos directo al cuerpo de la víctima.

Las imágenes muestran a un sujeto de contextura delgada, de aproximadamente 1.75 de estatura, quien luego de comer el crimen salió huyendo del lugar dejando una de las sandalias que calzaba siendo recogida como evidencia por efectivos de criminalística y de la Depincri.

Al momento de emprender la huida el asesino tenía pleno conocimiento de qué lugares no cuentan con cámaras de vigilancia del municipio de Parcona, por lo que no fue captado el lugar donde se escabulló. La policía no descarta que se el verdugo será morador de las zonas aledañas al lugar del crimen.

Asimismo, las investigaciones policiales indican que Castillo Nieto tuvo denuncias policiales por el delito de robo simple. También que actualmente tiene familiares internados en el penal Cristo Rey de Cachiche por lo que ahora tampoco se descarta la posibilidad de que se trata de un ajuste de cuentas entre bandas delictivas.

Tiro de gracia

Algo que llamó la atención del vídeo del asesinato, fue que Alexis Castillo al parecer habría abordado la mototaxi ya herido o bajo los efectos del licor, deducción realizada por personal de la Depincri ante la falta de reacción al tener al asesino frente a frente.

La policía indica que en este hecho de sangre han participado más de dos personas, centrando a la víctima con su ubicación al asesino.

Los familiares de Castillo Nieto piden que las investigaciones se realicen de forma transparente y caiga el peso de la ley para quien haya cometido este cobarde crimen.