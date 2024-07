Una grave queja ha sido presentada contra el fiscal Ramiro Álvaro Pacheco Huaroto. El documento elevado ante la Oficina Desconcentrada de Control de Ica del Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia pide se aperture un proceso disciplinario y el apartamiento de sus funciones por seis meses. El fiscal también afronta una denuncia que fue presentada por su nuera por el presunto delito contra la libertad sexual, en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o actos de libidinosos sin consentimiento.

Queja documentada

El solicitante O.H.H.G, interpuso la queja contra Pacheco Huaroto, quien se desempeña como fiscal provincial del Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica. La documentación está dirigida a la jefa de la Oficina Desconcentrada de Control de Ica, fiscal adjunta superior, Maira Hilda Ponce de León Mellado, a quien se le pone de conocimiento los hechos que vinculan al fiscal que evidencia no observa una conducta intachable.

“Se aperture procedimiento disciplinario (…), debiendo ser sancionado en su oportunidad al haber infringido el deber exigido en la ley de la carrera fiscal, esto en guardar en todo momento una conducta intachable. Se disponga de manera inmediata, el apartamiento en el ejercicio de su cargo por el termino de seis meses, en tanto dure el procedimiento que deberá instaurarse en su contra, para cuyo efecto deberá su despacho ejercitar las funciones establecidas en el reglamento de organización y funciones de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público”, se lee en el documento ante la sede fiscal.

En la misma línea, se señala como hecho que amerita apertura de procedimiento disciplinario y apartamiento inmediato del cargo, que el fiscal Pacheco Huaroto habría infringido la ley de la carrera fiscal, por lo que se hace referencia a una denuncia que fue presentada por la nuera del fiscal, una joven de 24 años, quien el pasado 29 de enero del 2024, lo acusó ante la policía por el presunto delito contra la libertad sexual. Ella indicó que dormía en su cuarto, cuando Pacheco Huarotto le habría realizado los tocamientos.

“Me saque mi ropa y me quedé en ropa interior, me eche en mi cama y me tape con una sábana (…), me quedó dormida, luego siento que me estaban tocando el rostro y me apretaron los pechos, veo que es mi suegro (el fiscal), y grito Aarón, Aarón, Aarón por favor (..), yo me cubro con la sabana la cabeza y mi suegro me la quita y me tapa la boca y allí es cuando empieza a tocarme, a besarme todo el cuerpo, yo intentaba defenderme forcejeando, él agarra y me besa mi cuerpo (..) y yo en todo momento después de que me saco la mano de la boca gritaba Aarón, Aarón, es cuando mi hijo empieza a llorar y el señor se va para la sala, Allí se sienta al costado de Aarón, y yo me quede asustada en mi cama en una esquina media inclinada, temblando”, fue parte de la declaración de la denunciante ante la policía.

Presunto favorecimiento

Asimismo, en la queja se revela que fiscal superior habría influenciado en la liberación del ex director regional de Educación de Ica, Gustavo Céspedes, quien manejaba en estado de ebriedad y atropelló a un heladero en la panamericana sur.

“Dejó impune al director regional de Educación Gustavo Céspedes cuando este último atropelló en estado de ebriedad a un humilde heladero, recibiendo a cambio trabajo para su hermana Margot Pacheco Huaroto (quien viene trabajando como especialista en la dirección de gestión, pedagógica), y la ratificación del cargo a su esposa Alejandra Tipismana como Directora de UGEL de Pisco, hecho que igualmente pone en tela de juicio la idoneidad del citado fiscal para el ejercicio de su cargo y más bien evidencia que aquel no mantiene una conducta intachable”, se precisa en el documento presentado ante la Oficina Desconcentrada de Control de Ica de la Fiscalía.

