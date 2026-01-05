El Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional (Censis), reportó este lunes 5 de enero un sismo de magnitud 4.6 en la provincia de Nasca, departamento de Ica. El movimiento telúrico activó la alerta de color amarillo en el sistema de monitoreo sísmico nacional.​

El temblor ocurrió a las 12:07 horas (hora local) con epicentro ubicado a 78 kilómetros al oeste de San Juan, en dirección al océano Pacífico. Según el reporte oficial del IGP, el sismo alcanzó una profundidad de 31 kilómetros y registró una intensidad de II-III en la escala de Mercalli Modificada, con coordenadas geográficas de latitud -15.32 y longitud -76.06 grados.​

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0014

Fecha y Hora Local: 05/01/2026 12:07:19

Magnitud: 4.6

Profundidad: 31km

Latitud: -15.32

Longitud: -76.06

Intensidad: II-III San Juan

Referencia: 78 km al O de San Juan, Nasca - Ica — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) January 5, 2026

La Red Sísmica Nacional clasificó el evento con alerta amarilla, categoría que se asigna a movimientos sísmicos cuya magnitud oscila entre 4.5 y 6.0 grados.​

El código de colores utilizado por el Censis permite clasificar rápidamente el nivel de peligrosidad de los sismos. La alerta verde corresponde a temblores menores a 4.4 grados, considerados de bajo impacto. La alerta amarilla, como en este caso, indica un sismo de magnitud moderada que requiere atención. Por último, la alerta roja se activa ante terremotos superiores a 6.1 grados, que representan un riesgo significativo para la población y la infraestructura.​

Hasta el momento, las autoridades locales no han reportado daños materiales ni víctimas como consecuencia del temblor en Nasca.​

Recomendaciones

El IGP recuerda a la población la importancia de mantenerse informada sobre la actividad sísmica a través de canales oficiales y evitar la difusión de información no verificada. Las autoridades recomiendan identificar zonas seguras en hogares y centros de trabajo, preparar mochilas de emergencia con documentos, agua, alimentos no perecederos y linternas, además de participar en simulacros de evacuación.​

Perú se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad sísmica del planeta, por lo que la preparación y prevención son fundamentales para reducir riesgos ante futuros eventos telúricos de mayor magnitud.