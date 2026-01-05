El Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional (Censis), reportó este lunes 5 de enero un sismo de magnitud 4.6 en la provincia de Nasca, departamento de Ica. El movimiento telúrico activó la alerta de color amarillo en el sistema de monitoreo sísmico nacional.
El temblor ocurrió a las 12:07 horas (hora local) con epicentro ubicado a 78 kilómetros al oeste de San Juan, en dirección al océano Pacífico. Según el reporte oficial del IGP, el sismo alcanzó una profundidad de 31 kilómetros y registró una intensidad de II-III en la escala de Mercalli Modificada, con coordenadas geográficas de latitud -15.32 y longitud -76.06 grados.
La Red Sísmica Nacional clasificó el evento con alerta amarilla, categoría que se asigna a movimientos sísmicos cuya magnitud oscila entre 4.5 y 6.0 grados.
El código de colores utilizado por el Censis permite clasificar rápidamente el nivel de peligrosidad de los sismos. La alerta verde corresponde a temblores menores a 4.4 grados, considerados de bajo impacto. La alerta amarilla, como en este caso, indica un sismo de magnitud moderada que requiere atención. Por último, la alerta roja se activa ante terremotos superiores a 6.1 grados, que representan un riesgo significativo para la población y la infraestructura.
Hasta el momento, las autoridades locales no han reportado daños materiales ni víctimas como consecuencia del temblor en Nasca.
Recomendaciones
El IGP recuerda a la población la importancia de mantenerse informada sobre la actividad sísmica a través de canales oficiales y evitar la difusión de información no verificada. Las autoridades recomiendan identificar zonas seguras en hogares y centros de trabajo, preparar mochilas de emergencia con documentos, agua, alimentos no perecederos y linternas, además de participar en simulacros de evacuación.
Perú se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad sísmica del planeta, por lo que la preparación y prevención son fundamentales para reducir riesgos ante futuros eventos telúricos de mayor magnitud.