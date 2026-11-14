Trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Agroexportación de Frutícola del Sur realizaron un plantón en las instalaciones de la empresa, ubicada en el distrito de Santiago, en la provincia de Ica, para exigir avances en la negociación colectiva que mantienen desde inicios de año.

Demandas laborales

Los manifestantes denunciaron la falta de voluntad de diálogo de la compañía y demandaron respuestas a su pliego de reclamos. “Ya han pasado ocho meses y no tenemos solución a nuestro pliego de reclamos”, manifestó Elvis Vizarreta, secretario general del sindicato.

El dirigente explicó que presentaron 28 puntos de negociación y que, pese a haberse desarrollado siete reuniones de trato directo ante la Dirección Regional de Trabajo, no consiguieron acuerdos concretos.

También cuestionó la demora de la empresa en entregar sus estados financieros. “La empresa debería presentar como mínimo en 15 a 20 días, sin embargo, han tenido que pasar cinco meses para que entregue en su totalidad el estado financiero”, señaló. Agregó que, según la información revisada por el sindicato, la compañía registra ganancias por cuarto año consecutivo.

Entre las principales exigencias figura un incremento de S/7 al salario básico, además de beneficios para los trabajadores estables, quienes, según denunciaron, no reciben las mismas bonificaciones que el personal nuevo.

“Nosotros hemos pedido siete soles de básico”, precisó Vizarreta, quien también cuestionó la falta de propuestas económicas de la empresa durante las reuniones. Asimismo, indicó que el sindicato cuenta con 150 trabajadores estables afiliados y que los beneficios solicitados están dirigidos a sus integrantes.

Otro de los reclamos está relacionado con las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. El dirigente mencionó tres casos de trabajadores accidentados que todavía no habrían recibido una solución, pese a que algunos hechos ocurrieron hace aproximadamente dos años y sus procesos se encuentran judicializados.

También cuestionó la falta de entrega completa de implementos de protección para el personal, especialmente ante las altas temperaturas durante las jornadas en el campo.

“He estado viendo que hay personas que no tienen su indumentaria, y no pueden trabajar así”, manifestó. Finalmente, advirtió que agotarán las vías pacíficas y que evalúan trasladar su protesta a Lima si no obtienen respuestas de la empresa.

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