El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) convocó a un paro nacional para este jueves 29 de octubre, con la participación de docentes, auxiliares, maestros cesantes y jubilados. En Ica, la dirigencia sindical anunció que la movilización comenzará a las 9:00 de la mañana desde la Casa del Maestro y recorrerá distintos puntos de la ciudad para exigir al Gobierno Central que atienda sus demandas.

Lucha del magisterio

El anuncio se realizó durante una reunión informativa desarrollada en el colegio emblemático San Luis Gonzaga de Ica, con la presencia de Lucio Castro, secretario general del SUTEP Nacional; Boris Barrientos, secretario regional del SUTEP Ica; y Rosario Muñante, secretaria del SUTE Provincial Ica. El encuentro tuvo como finalidad dar a conocer la plataforma de lucha y convocar a los trabajadores de la educación a sumarse a la jornada nacional.

Barrientos informó que la dirigencia regional culminó una ronda de visitas a más de 320 instituciones educativas de Marcona, Nasca, Palpa, Ica, Chincha y Pisco. Señaló que el objetivo fue informar directamente a los maestros sobre los motivos del paro y fortalecer su participación. Asimismo, sostuvo que la inseguridad ciudadana también forma parte de las preocupaciones del magisterio, debido a los ataques y las amenazas que, según indicó, afectan a docentes y a otros sectores de la población.

Por su parte, Lucio Castro afirmó que durante sus visitas a Chincha, Pisco e Ica encontró disposición de los maestros para participar en la protesta. Consideró que la convocatoria tendrá una asistencia importante en todo el país e hizo un llamado a los padres de familia y a la ciudadanía para que acompañen las demandas del sector educativo. Precisó que él participará en la movilización en Lima Metropolitana, cerca del Congreso de la República.

El dirigente nacional también exhortó a los docentes que no suelen participar en las jornadas de protesta a sumarse a la convocatoria. Sostuvo que la solidaridad entre trabajadores es necesaria para defender las demandas comunes y remarcó que la plataforma comprende a directivos, docentes contratados, auxiliares de educación y otros integrantes del magisterio.

Presupuesto educativo

Entre los principales reclamos figura el cumplimiento del presupuesto para Educación equivalente al 6 % del producto bruto interno (PBI), establecido en la Constitución Política del Perú. Durante la reunión, los dirigentes cuestionaron que la asignación presupuestal se mantenga en 4,9 % y señalaron que la exigencia se mantendrá para los próximos años.

Otro de los puntos centrales es la reglamentación de la ley de pensiones para docentes cesantes y jubilados. Rosario Muñante indicó que este sector recibe pensiones que, según detalló, pueden ser de 450, 600 u 800 soles, montos que consideró insuficientes frente a sus necesidades. Por ello, sostuvo que la lucha también busca mejorar las condiciones de quienes dedicaron décadas de servicio a la enseñanza.

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