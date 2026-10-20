Los docentes de la provincia de Pisco se preparan para acatar el paro nacional convocado por el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) para este jueves 29 de octubre, en una jornada de protesta pacífica que busca exigir atención a las demandas del magisterio y mejoras para el sector educativo. Así lo dio a conocer Zoila Tapia Pecho, dirigente provincial del SUTEP en Pisco, quien viene realizando coordinaciones con las bases sindicales para fortalecer la participación de los maestros.

Lucha de profesores

Bajo la consigna de mantenerse unidos frente a sus reivindicaciones, la dirigencia sindical viene desarrollando reuniones y acercamientos con las bases de la provincia, con el propósito de organizar la medida de fuerza. Entre los principales reclamos figuran las pensiones dignas para los docentes cesantes y jubilados, el nombramiento de maestros y auxiliares de educación, así como el incremento del presupuesto educativo hasta alcanzar el 6 % del producto bruto interno (PBI).

Otra de las exigencias comprende la mejora de la infraestructura de las instituciones educativas, además de mayores recursos para alimentación escolar, conectividad y capacitación docente. Asimismo, el gremio reclama el cumplimiento de los acuerdos colectivos, el incremento de remuneraciones, el pago de beneficios pendientes correspondientes al 2025 y la atención de las deudas por preparación de clases, entre otros derechos laborales.

La plataforma de lucha también incluye la reglamentación de la Ley N.° 32581, el pago de beneficios a docentes y auxiliares contratados, así como el reconocimiento de asignaciones para quienes laboran en zonas rurales, de frontera y del VRAEM. A estas demandas se suman pedidos relacionados con la meritocracia, el pago de maestrías y doctorados, y cambios en la normativa educativa para fortalecer la autoridad del docente en las instituciones escolares.

El SUTEP, además, ha incorporado en su convocatoria exigencias vinculadas con la seguridad ciudadana, la revisión de leyes que considera favorables al crimen y la impunidad, y medidas frente al incremento del costo de vida.

En Pisco, la dirigencia provincial exhortó a los maestros a mantenerse unidos y participar en la jornada nacional, bajo el lema de defender las justas demandas del magisterio peruano. La convocatoria se desarrollará el 29 de octubre, mientras se espera conocer el alcance de la participación docente en la provincia.

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