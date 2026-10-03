Un grupo de rescatistas y animalistas realizó un plantón en los exteriores de la Municipalidad Provincial de Ica para expresar su apoyo a Romina Taipe, una joven mujer dedicada al rescate de animales que mantiene perros rescatados de la calle en un espacio acondicionado en su vivienda.

Plantón en la Plaza de Armas

Los participantes señalaron que los rescatistas reciben diariamente reportes de perros y gatos abandonados, atropellados o en condiciones de vulnerabilidad. Explicaron que, ante la falta de espacios municipales destinados a estos animales, muchos terminan siendo trasladados temporalmente a viviendas particulares mientras se busca atención veterinaria o una familia para su adopción.

Una de las principales demandas estuvo relacionada con la actualización de las ordenanzas municipales que regulan la tenencia de animales domésticos. Según las declaraciones recogidas durante el plantón, los rescatistas consideran que algunas disposiciones vigentes dificultan su labor.

Romina Taipe sostuvo que existen normas municipales antiguas y cuestionó que determinadas disposiciones restrinjan la existencia de albergues temporales. Ella tiene el refugio Patitas de Apoyo.

Las rescatistas también cuestionaron la actuación del personal veterinario municipal durante las intervenciones realizadas en el domicilio de Taipe. Según la versión de la propia rescatista, recibió una multa luego de que un funcionario acudiera a su vivienda para verificar la situación de los animales.

Durante la manifestación, las rescatistas rechazaron además cualquier insinuación de que su actividad tenga fines lucrativos. Explicaron que financian tratamientos, cirugías, alimentación y otros gastos mediante actividades, rifas y aportes de personas que siguen sus redes sociales. También señalaron que, una vez recuperados, los animales son entregados mediante procesos de adopción que incluyen filtros para procurar que lleguen a hogares responsables.

Otro de los pedidos planteados fue la implementación de un sistema de registro de mascotas que permita identificar a los animales y responsabilizar a sus propietarios en casos de abandono. Las manifestantes propusieron realizar un censo, además de fortalecer las campañas de esterilización y educación sobre tenencia responsable.

Las participantes también reclamaron la existencia de un espacio municipal o regional destinado temporalmente a los animales rescatados. Según lo expuesto durante la protesta, actualmente no cuentan con un refugio público al cual puedan trasladar a los perros y gatos que encuentran en las calles, por lo que deben asumir directamente los costos y cuidados mientras buscan una adopción.

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